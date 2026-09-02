الرئيس عون: الأهداف الرئيسية للمفاوضات حدّدتُ وهي تجنيب لبنان ويلات الحرب وحماية سيادته واستقراره ومصالحه الوطنية ومنفتح على كل خيار ومسار يمكن أن يساهم في تحقيق هذه الأهداف لأن الأولوية هي حماية لبنان وشعبه

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