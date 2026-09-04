معلومات الـLBCI: اثناء دخول دورية من اليونيفيل تتألف من آليتين عن طريق الخطأ على الغبيري حصل حادث تصادم بينها وبين سيارة مدنية ما استدعى تجمع المواطنين فيما مخابرات الجيش تعمل على تسهيل خروجهم من المنطقة

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