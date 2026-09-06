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سلام اتصل بإمام المدينة ورئيس بلدية النبطية ووزير المالية: الاعتداءات لن تثني الحكومة عن التمسك بدعم عودة أهالي النبطية وصمودهم وتأمين كل ما يلزم لاستمرار عمل المرافق العامة

خبر عاجل
2026-09-06 | 08:38
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سلام اتصل بإمام المدينة ورئيس بلدية النبطية ووزير المالية: الاعتداءات لن تثني الحكومة عن التمسك بدعم عودة أهالي النبطية وصمودهم وتأمين كل ما يلزم لاستمرار عمل المرافق العامة
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سلام اتصل بإمام المدينة ورئيس بلدية النبطية ووزير المالية: الاعتداءات لن تثني الحكومة عن التمسك بدعم عودة أهالي النبطية وصمودهم وتأمين كل ما يلزم لاستمرار عمل المرافق العامة

اتصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بإمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق، معرباً عن تضامنه مع أهالي المدينة، ومقدماً العزاء إلى عائلات المدنيين الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

كما اتصل الرئيس سلام برئيس بلدية النبطية الحاج عباس فخر الدين، مطمئناً إلى سلامة الأهالي ومطلعاً منه على حجم الأضرار التي خلّفتها الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت المدينة فجر اليوم، ومؤكداً أن هذه الاعتداءات لن تثني الحكومة عن التمسك بدعم عودة الأهالي وصمودهم، وتأمين كل ما يلزم لاستمرار عمل المرافق العامة وتلبية حاجات المواطنين.

كذلك، اتصل الرئيس سلام بوزير المالية ياسين جابر، واطلع منه على الأضرار التي لحقت بمبنى وزارة المالية في النبطية، مثنياً على جهوده وتحركه السريع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية العمل وتأمين مصالح المواطنين وعدم تعطيل معاملاتهم.

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