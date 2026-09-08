وزير الخارجية الإسرائيلي: لم يعد مسموحا لبريطانيا بالمشاركة في مهمة التنسيق الخاصة بغزة التي تقودها الولايات المتحدة وتتخذ من إسرائيل مقرا

وزارة الخزانة الأميركية: تعليق 3 تراخيص تسمح بالتحليق فوق إيران وتسمح لشركات طيران غير أميركية بتسيير طائرات أميركية المنشأ إلى إيران

وزارة الخزانة الأميركية: تعليق 3 تراخيص تسمح بالتحليق فوق إيران وتسمح لشركات طيران غير أميركية بتسيير طائرات أميركية المنشأ إلى إيران

وزير الخارجية الإسرائيلي: سنغلق قنصلية بريطانيا في القدس الشرقية ردا على عقوباتها على المستوطنات الإسرائيلية