وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 36 هدفا بسبب دعم قطاع الطيران الإيراني

وزير الخارجية الإسرائيلي: لم يعد مسموحا لبريطانيا بتدريب قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية

وزير الخارجية الإسرائيلي: لم يعد مسموحا لبريطانيا بتدريب قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية

وزارة الخزانة الأميركية تصدر تنبيها تطلب فيه من المؤسسات المالية الإبلاغ عن شبكات المشتريات التي تدعم قطاع الطيران الإيراني