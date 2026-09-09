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الرئيس عون: أمن النبطية والمناطق غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيليّ جزء لا يتجزأ من أمن لبنان الواحد

خبر عاجل
2026-09-09 | 09:58
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الرئيس عون: أمن النبطية والمناطق غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيليّ جزء لا يتجزأ من أمن لبنان الواحد
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الرئيس عون: أمن النبطية والمناطق غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيليّ جزء لا يتجزأ من أمن لبنان الواحد

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