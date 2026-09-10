الرئيس عون نشر قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها الذي اقره مجلس النواب وحمل الرقم ٧١ تاريخ ١٠ أيلول والذي يقضي بتعديل بعض مواد القانون الرقم ٢٣ تاريخ ١٤ آب ٢٠٢٥

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الجميّل: تقدّمنا بسؤال للحكومة وهو سؤال أساسي ومصيري فمنذ تشكيلها طرحت استعادة السيادة في بيانها وقراراتها ولا مشكلة في ذلك إنما المشكلة في التنفيذ والأسئلة التي سأطرحها هي أسئلة اللبنانيين وننتظر أجوبة الحكومة