الرئيس عون لوكالة فرانس برس: الدولة عازمة على حصر السلاح بيدها لكن بدون صدام داخلي

الرئيس عون لوكالة فرانس برس: نسعى لاتفاق أمني مع اسرائيل لإنهاء حالة العداء

الرئيس عون لوكالة فرانس برس: نسعى لاتفاق أمني مع اسرائيل لإنهاء حالة العداء

الرئيس عون لفرانس برس: لبنان يريد قوّة بديلة لليونيفيل تجنبا لحصول أي فراغ بعد انتهاء ولايتها