سلام في "ملفات التربية": المدارس القادرة على فتح أبوابها تستقبل تلاميذها حضورياً وتلك التي لا تسمح ظروفها بذلك تستطيع اعتماد التعليم عن بُعد والانتقال إلى التعليم الحضوري متى أصبحت جاهزة

سلام في ملف "الإسمنت وإعادة الإعمار": قيل إن القيود المفروضة على استيراد الإسمنت تسهم في رفع كلفته وهنا أريد أن أصحح الوقائع فإن باب استيراد الإسمنت مفتوح ولا تفرض الدولة رسوماً أو ضرائب على الإسمنت المستورد من الدول العربية أو الأوروبية

سلام في ملف "الإسمنت وإعادة الإعمار": قيل إن القيود المفروضة على استيراد الإسمنت تسهم في رفع كلفته وهنا أريد أن أصحح الوقائع فإن باب استيراد الإسمنت مفتوح ولا تفرض الدولة رسوماً أو ضرائب على الإسمنت المستورد من الدول العربية أو الأوروبية

سلام في "ملفات التربية": وضعت وزارة التربية خطة استثنائية لضمان ألا يُحرم أي تلميذ من حقه في التعليم بسبب الحرب أو النزوح ولا سيما في الجنوب وقد بدأ العام الدراسي على أن تكون العودة تدريجية وفق الظروف الأمنية والإنشائية لكل مدرسة وبلدة