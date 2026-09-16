سلام في ملف قطاع الاتصالات: بالنسبة للشبكات غير الشرعية فكيف استطاعت أن تنتشر على امتداد الأراضي اللبنانية خارج رقابة الدولة ومن أمّن لها الغطاء؟

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سلام في ملف التعيينات وآليتها: حقّقنا تقدّماً أساسياً باعتماد آلية جديدة جعلت الكفاءة والأهلية المعيار الأول في اختيار المرشحين ولكنها ستبقى غير مكتملة ما دمنا غير مستعدين للمداورة في الوظائف العامة وتجاوز القيود الطائفية في شغل مواقع الدولة