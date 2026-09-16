سلام: سمعت أيضاً في هذه القاعة الكثير من الصور والاستعارات فللأدب مكانه وللبلاغة مكانها ولكن للوقائع أيضاً مكان لا تلغيه الاستعارات فالمشكلة ليست فيمن ضلّ الطريق بل فيمن عرف وجهته وأقنع الناس أنه ذاهب إلى مكان آخر

سلام: أعيد التذكير أمام مجلسكم الكريم بأن وجهتنا واضحة: إصلاح مالي واقتصادي لا يكتمل من دون مواكبتكم التشريعية واستكمال بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها والعمل على تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة الإعمار

سلام: أعيد التذكير أمام مجلسكم الكريم بأن وجهتنا واضحة: إصلاح مالي واقتصادي لا يكتمل من دون مواكبتكم التشريعية واستكمال بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها والعمل على تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة الإعمار

سلام في ملف التعيينات وآليتها: حقّقنا تقدّماً أساسياً باعتماد آلية جديدة جعلت الكفاءة والأهلية المعيار الأول في اختيار المرشحين ولكنها ستبقى غير مكتملة ما دمنا غير مستعدين للمداورة في الوظائف العامة وتجاوز القيود الطائفية في شغل مواقع الدولة