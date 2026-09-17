لقاء بين عون وماكرون... واتفاق على تعزيز التعاون ولا سيما في المجال الاقتصادي والطاقة واستئناف التنقيب عن النفط والغاز بالبلوكات اللبنانية

لقاء بين الرئيسين عون وماكرون في الإليزيه قبيل افتتاح الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن في اطار مبادرة العقبة.
- الرئيسان عون وماكرون بحثا في الجهود المبذولة من أجل وضع حد للاعتداءات الاسرائيلية في ضوء المفاوضات اللبنانية-الأميركية-الإسرائيلية و "اتفاق الإطار".
-… pic.twitter.com/O2wjphUv5J
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 17, 2026
لقاء بين الرئيسين عون وماكرون في الإليزيه قبيل افتتاح الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن في اطار مبادرة العقبة.
- الرئيسان عون وماكرون بحثا في الجهود المبذولة من أجل وضع حد للاعتداءات الاسرائيلية في ضوء المفاوضات اللبنانية-الأميركية-الإسرائيلية و "اتفاق الإطار".
-… pic.twitter.com/O2wjphUv5J