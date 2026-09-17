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لقاء بين عون وماكرون... واتفاق على تعزيز التعاون ولا سيما في المجال الاقتصادي والطاقة واستئناف التنقيب عن النفط والغاز بالبلوكات اللبنانية

خبر عاجل
2026-09-17 | 04:20
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لقاء بين عون وماكرون... واتفاق على تعزيز التعاون ولا سيما في المجال الاقتصادي والطاقة واستئناف التنقيب عن النفط والغاز بالبلوكات اللبنانية
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لقاء بين عون وماكرون... واتفاق على تعزيز التعاون ولا سيما في المجال الاقتصادي والطاقة واستئناف التنقيب عن النفط والغاز بالبلوكات اللبنانية

عقد لقاء بين رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه قبيل افتتاح الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن في اطار مبادرة العقبة.

وبحث الرئيسان عون وماكرون في الجهود المبذولة من أجل وضع حد للاعتداءات الاسرائيلية في ضوء المفاوضات اللبنانية-الأميركية-الإسرائيلية و "اتفاق الإطار"، بحسب ما أعلنت رئاسة الجمهورية.

وشكر الرئيس عون نظيره الفرنسي على الدعم الذي تقدمه فرنسا للبنان ومتابعته الشخصية لأوضاعه وحرصه على تعزيز سلطة الدولة وسيادتها ودعم مؤسساتها الرسمية والأمنية والعسكرية.

وثمّن رئيس الجمهورية المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي مع رئيسة حكومة إيطاليا من أجل مرحلة ما بعد انتهاء ولاية "اليونيفيل".

وكان اتفاق على متابعة التواصل وتعزيز سبل التعاون في مختلف المجالات ولا سيما في المجال الاقتصادي والطاقة واستئناف التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات اللبنانية.
 

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جوزاف عون

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