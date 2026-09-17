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عون خلال الاجتماع الثلاثي مع العاهل الأردني والرئيس الفرنسي: لصياغة استراتيجية أمن إقليمي مشترك

خبر عاجل
2026-09-17 | 05:55
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عون خلال الاجتماع الثلاثي مع العاهل الأردني والرئيس الفرنسي: لصياغة استراتيجية أمن إقليمي مشترك
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عون خلال الاجتماع الثلاثي مع العاهل الأردني والرئيس الفرنسي: لصياغة استراتيجية أمن إقليمي مشترك

عقد اجتماع ثلاثي ضم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، قبيل افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الامن الداخلي في قصر "الانفاليد" في باريس.

وركز اللقاء الثلاثي على آليات رفع مستوى التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تناول البحث أهمية استضافة فرنسا للجولة الجديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" والتي تبحث سبل دعم الجيش اللبناني لتمكينه من الاضطلاع بمهامه في الحفاظ على أمن اللبنانيين وسلامتهم، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي.

وتطرق اللقاء إلى التصعيد الإقليمي الخطير، فأكد القادة الثلاثة على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة تعيد للمنطقة استقرارها، وتم البحث في مجمل التطورات في غزة والضفة الغربية والقدس.

وخلال اللقاء، شدد الرئيس عون على أهمية ترابط أمن المنطقة، داعيا إلى صياغة استراتيجية أمن إقليمي مشترك من خلال مشاريع الطاقة المشتركة والتعاون الاقتصادي والأمني والسياسي.
 

أخبار لبنان

خبر عاجل

جوزاف عون

عبدالله الثاني

ماكرون

باريس

الجيش اللبناني

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الرئيس جوزاف عون في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في باريس: أشكر جميع الدّول الصّديقة المجتمعة اليوم والّتي أثبتت في أصعب المراحل التزامها بأمن لبنان واستقراره وسيادته
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