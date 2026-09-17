مجلس الوزراء عيّن جوسلين جبور أمينا عاما للمجلس الأعلى للخصخصة وهيام إسحق رئيسة للمركز التربوي للبحوث والإنماء

الرئيس عون قبيل مغادرته باريس: امل أن تلقى احتياجات الجيش وقوى الأمن التجاوب من الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز قدرات المؤسستين العسكرية والأمنية وتمكينهما من الاضطلاع بمهامهما الوطنية

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