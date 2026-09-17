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ترامب لـ"أكسيوس": نقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع

خبر عاجل
2026-09-17 | 13:06
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ترامب لـ&quot;أكسيوس&quot;: نقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع
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ترامب لـ"أكسيوس": نقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع

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