أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توقيف 5 أفراد من شبكة لإدخال أشخاص من سوريا إلى لبنان وتدريبهم... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI
خبر عاجل
2026-09-18 | 03:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
توقيف 5 أفراد من شبكة لإدخال أشخاص من سوريا إلى لبنان وتدريبهم... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI
علمت الـLBCI أنه بعد اكتشاف شبكة تعمل على إدخال أشخاص من سوريا إلى لبنان بطريقة غير مشروعة، بهدف تدريبهم في لبنان قبل إعادتهم إلى منطقة الساحل السوري، أُوقف، بناءً على إشارة النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، خمسة من أفراد الشبكة، ثلاثة سوريين ولبنانيان.
وبحسب معلومات الـLBCI، فإن الملف أُحيل إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، الذي ادّعى على الموقوفين وهم من ضمن شبكة تتألف من 15 أو 16 شخصاً من لبنانيين وسوريين.
ومن بين أفراد الشبكة ضابط سوري سابق برتبة عقيد، إضافة إلى عسكري في أمن الدولة اللبناني.
كما تضم الشبكة شخصاً معروفاً باسم "الحاج علاء"، تبيّن أنه مرتبط بـ"حزب الله"، وقد جرى تحديد كامل هويته بنتيجة التحقيقات وتسطير بلاغ بحث وتحرٍّ بحقه.
وأفادت المعلومات بأن الادعاء شمل جرائم تأليف جمعية أشرار، والإرهاب والقيام بأعمال إرهابية، إضافة إلى جرائم مرتبطة بالأسلحة والمتفجرات، بعدما ضُبطت أسلحة ومتفجرات، فضلاً عن مخالفة التعليمات العسكرية لوجود عسكري في أمن الدولة بين المدعى عليهم.
ولا يزال العمل جارياً لتحديد كامل هوية الأشخاص الذين لا تزال هوياتهم مجهولة، وإجراء الدراسات الفنية اللازمة على الأجهزة الخلوية المضبوطة.
وأُحيل ملف الموقوفين إلى قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة العسكرية غادة أبو علوان لمتابعة التحقيقات.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
خبر عاجل
توقيف
شبكة
لبنان
سوريا
حزب الله
تدريب
ترامب لـ"أكسيوس": أواجه قرارا كبيرا قريبا بشأن ما إذا كنت أريد الدخول والقضاء على النظام الإيراني وكل الاحتمالات واردة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-08-14
هذا ما كشفته معلومات للـLBCI بشأن حملة امن الدولة في منطقة طرابلس والشمال
أمن وقضاء
2026-08-14
هذا ما كشفته معلومات للـLBCI بشأن حملة امن الدولة في منطقة طرابلس والشمال
0
أمن وقضاء
2026-07-28
توقيف شاب في لبنان سرق 400 ألف دولار من والده وحوّلها لصالح تنظيم داعش في سوريا... هذا ما كشفه مصدر قضائي لفرانس برس
أمن وقضاء
2026-07-28
توقيف شاب في لبنان سرق 400 ألف دولار من والده وحوّلها لصالح تنظيم داعش في سوريا... هذا ما كشفه مصدر قضائي لفرانس برس
0
أخبار لبنان
2026-09-02
لبنان يوقف ضابطا سوريا سابقا ضمن شبكة كانت تخطط لهجمات في الساحل
أخبار لبنان
2026-09-02
لبنان يوقف ضابطا سوريا سابقا ضمن شبكة كانت تخطط لهجمات في الساحل
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-10
إليكم ما كشفه ياسين جابر للـLBCI عن إعادة صياغة عدد من الرسوم البيئية...
تقارير نشرة الاخبار
2026-08-10
إليكم ما كشفه ياسين جابر للـLBCI عن إعادة صياغة عدد من الرسوم البيئية...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
13:10
ترامب لـ"أكسيوس": أواجه قرارا كبيرا قريبا بشأن ما إذا كنت أريد الدخول والقضاء على النظام الإيراني وكل الاحتمالات واردة
خبر عاجل
13:10
ترامب لـ"أكسيوس": أواجه قرارا كبيرا قريبا بشأن ما إذا كنت أريد الدخول والقضاء على النظام الإيراني وكل الاحتمالات واردة
0
خبر عاجل
13:06
ترامب لـ"أكسيوس": نقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع
خبر عاجل
13:06
ترامب لـ"أكسيوس": نقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع
0
خبر عاجل
12:05
مجلس الوزراء عيّن نسيب نصر رئيسًا لمجلس إدارة كهرباء لبنان وأبقى على كمال حايك مديرا عاما لكهرباء لبنان
خبر عاجل
12:05
مجلس الوزراء عيّن نسيب نصر رئيسًا لمجلس إدارة كهرباء لبنان وأبقى على كمال حايك مديرا عاما لكهرباء لبنان
0
خبر عاجل
12:05
مجلس الوزراء عيّن جوسلين جبور أمينا عاما للمجلس الأعلى للخصخصة وهيام إسحق رئيسة للمركز التربوي للبحوث والإنماء
خبر عاجل
12:05
مجلس الوزراء عيّن جوسلين جبور أمينا عاما للمجلس الأعلى للخصخصة وهيام إسحق رئيسة للمركز التربوي للبحوث والإنماء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-08
البيت الأبيض: نشر قوات على الأرض في إيران ليس ضمن خطة العملية الحالية لكن الرئيس ترامب يدرس كل الخيارات
آخر الأخبار
2026-03-08
البيت الأبيض: نشر قوات على الأرض في إيران ليس ضمن خطة العملية الحالية لكن الرئيس ترامب يدرس كل الخيارات
0
آخر الأخبار
2026-02-20
نواف سلام: مطالب العسكريين والقطاع العام مطالب محقة ومستحقة والجميع معني بالموضوع وحتى لا نقع بمشكلة شبيهة بمشكلة سلسلة الرتب والرواتب كان من واجبنا تأمين مصادر لتأمين هذه الزيادات
آخر الأخبار
2026-02-20
نواف سلام: مطالب العسكريين والقطاع العام مطالب محقة ومستحقة والجميع معني بالموضوع وحتى لا نقع بمشكلة شبيهة بمشكلة سلسلة الرتب والرواتب كان من واجبنا تأمين مصادر لتأمين هذه الزيادات
0
آخر الأخبار
2026-01-09
مراسلة سانا: الرئيس السوريّ يلتقي رئيس المجلس الأوروبيّ ورئيسة المفوضية الأوروبية والوفد المرافق في قصر الشعب في دمشق
آخر الأخبار
2026-01-09
مراسلة سانا: الرئيس السوريّ يلتقي رئيس المجلس الأوروبيّ ورئيسة المفوضية الأوروبية والوفد المرافق في قصر الشعب في دمشق
0
فنّ
2026-02-20
"توفيت واستُبدلت بنسخة أخرى"... نظرية "استنساخ" سيلينا غوميز تشعل مواقع التواصل وهذه التفاصيل!
فنّ
2026-02-20
"توفيت واستُبدلت بنسخة أخرى"... نظرية "استنساخ" سيلينا غوميز تشعل مواقع التواصل وهذه التفاصيل!
بالفيديو
d-none hideMe
0
حال الطقس
14:24
منخفض جوي الجمعة... امطار رعدية متوقعة
حال الطقس
14:24
منخفض جوي الجمعة... امطار رعدية متوقعة
0
عالم الطبخ
14:14
للاستفادة من موسم التين... إليكم وصفة الدجاج مع البصل والتين (فيديو)
عالم الطبخ
14:14
للاستفادة من موسم التين... إليكم وصفة الدجاج مع البصل والتين (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
شركة Cnergies توسّع تمويل مشاريع الطاقة المتجددة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
شركة Cnergies توسّع تمويل مشاريع الطاقة المتجددة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
"da Vinci Xi" في بيروت: تكنولوجيا عالمية بأياد لبنانية في الـ LAU
تقارير نشرة الاخبار
13:55
"da Vinci Xi" في بيروت: تكنولوجيا عالمية بأياد لبنانية في الـ LAU
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
Congress Arena: عنوان جديد يعيد رسم خريطة الترفيه في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:51
Congress Arena: عنوان جديد يعيد رسم خريطة الترفيه في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعد غياب 15 عاما... أصالة تعود إلى دمشق بحفل "عودة الأصالة"
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعد غياب 15 عاما... أصالة تعود إلى دمشق بحفل "عودة الأصالة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الثقة أحرجت نواب حزب الله فأخرجتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الثقة أحرجت نواب حزب الله فأخرجتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
تفجيرات البيجر بعد عامين… جريمةٌ لم تنتهِ بانتهاء الانفجار
تقارير نشرة الاخبار
13:26
تفجيرات البيجر بعد عامين… جريمةٌ لم تنتهِ بانتهاء الانفجار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ايجابية في اجتماع باريس التمهيدي لدعم الجيش والعين على التنفيذ
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ايجابية في اجتماع باريس التمهيدي لدعم الجيش والعين على التنفيذ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:19
جدول جديد لأسعار المحروقات... البنزين يرتفع 92 ألف ليرة
اقتصاد
02:19
جدول جديد لأسعار المحروقات... البنزين يرتفع 92 ألف ليرة
2
خبر عاجل
05:51
مداهمة في كفردبيان... وتوقيف 3 أشخاص وضبط مخدرات وأسلحة حربيّة
خبر عاجل
05:51
مداهمة في كفردبيان... وتوقيف 3 أشخاص وضبط مخدرات وأسلحة حربيّة
3
حال الطقس
14:24
منخفض جوي الجمعة... امطار رعدية متوقعة
حال الطقس
14:24
منخفض جوي الجمعة... امطار رعدية متوقعة
4
أمن وقضاء
03:01
نسخ مفتاح المنزل وسرق ساعة ألماس بقيمة 120 ألف دولار… فأوقف قبل مغادرته لبنان
أمن وقضاء
03:01
نسخ مفتاح المنزل وسرق ساعة ألماس بقيمة 120 ألف دولار… فأوقف قبل مغادرته لبنان
5
حال الطقس
02:06
الطقس ممطر مع برق ورعد...
حال الطقس
02:06
الطقس ممطر مع برق ورعد...
6
أخبار لبنان
08:32
اجتماع باريس التحضيري لدعم الجيش والقوى الأمنية بمشاركة عون وماكرون وعبدالله الثاني
أخبار لبنان
08:32
اجتماع باريس التحضيري لدعم الجيش والقوى الأمنية بمشاركة عون وماكرون وعبدالله الثاني
7
أمن وقضاء
08:58
توقيف مطلوب بـ4 مذكرات عدلية في دوحة عرمون
أمن وقضاء
08:58
توقيف مطلوب بـ4 مذكرات عدلية في دوحة عرمون
8
أخبار لبنان
10:43
ماكرون يؤكد دعم فرنسا للقوات المسلحة اللبنانية: بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها هدف أساسي
أخبار لبنان
10:43
ماكرون يؤكد دعم فرنسا للقوات المسلحة اللبنانية: بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها هدف أساسي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More