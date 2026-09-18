توقيف 5 أفراد من شبكة لإدخال أشخاص من سوريا إلى لبنان وتدريبهم... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI

علمت الـLBCI أنه بعد اكتشاف شبكة تعمل على إدخال أشخاص من سوريا إلى لبنان بطريقة غير مشروعة، بهدف تدريبهم في لبنان قبل إعادتهم إلى منطقة الساحل السوري، أُوقف، بناءً على إشارة النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، خمسة من أفراد الشبكة، ثلاثة سوريين ولبنانيان.



وبحسب معلومات الـLBCI، فإن الملف أُحيل إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، الذي ادّعى على الموقوفين وهم من ضمن شبكة تتألف من 15 أو 16 شخصاً من لبنانيين وسوريين.



ومن بين أفراد الشبكة ضابط سوري سابق برتبة عقيد، إضافة إلى عسكري في أمن الدولة اللبناني.



كما تضم الشبكة شخصاً معروفاً باسم "الحاج علاء"، تبيّن أنه مرتبط بـ"حزب الله"، وقد جرى تحديد كامل هويته بنتيجة التحقيقات وتسطير بلاغ بحث وتحرٍّ بحقه.



وأفادت المعلومات بأن الادعاء شمل جرائم تأليف جمعية أشرار، والإرهاب والقيام بأعمال إرهابية، إضافة إلى جرائم مرتبطة بالأسلحة والمتفجرات، بعدما ضُبطت أسلحة ومتفجرات، فضلاً عن مخالفة التعليمات العسكرية لوجود عسكري في أمن الدولة بين المدعى عليهم.



ولا يزال العمل جارياً لتحديد كامل هوية الأشخاص الذين لا تزال هوياتهم مجهولة، وإجراء الدراسات الفنية اللازمة على الأجهزة الخلوية المضبوطة.



وأُحيل ملف الموقوفين إلى قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة العسكرية غادة أبو علوان لمتابعة التحقيقات.