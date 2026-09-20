البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في القداس التكريمي لشهداء المقاومة اللبنانية: الجنوب ليس ورقة تفاوض إنما هو أرض لبنانية وأهله مواطنون لهم الحق في الأمن والحياة والاستقرار والمطلوب أن تتوقف الاعتداءات وأن تُحفظ الأرض والحقوق

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك