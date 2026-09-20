البطريرك الراعي: لبنان يحتاج اليوم في السياسة إلى رجال دولة يضعون الوطن فوق موقعهم وفي المجتمع إلى أناس يرفضون لغة التحريض وفي الإعلام إلى كلمة مسؤولة لا تحوّل الاختلاف إلى عداوة وفي البيوت إلى تربية لا تورّث الجيل الجديد أحقاد الماضي

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