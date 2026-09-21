أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ما بعد "اليونيفيل" ودعم النازحين محور لقاء سلام وغوتيريش

خبر عاجل
2026-09-21 | 16:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
ما بعد &quot;اليونيفيل&quot; ودعم النازحين محور لقاء سلام وغوتيريش
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
ما بعد "اليونيفيل" ودعم النازحين محور لقاء سلام وغوتيريش

التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ومندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عرفة.

وشدد الرئيس سلام على أهمية استمرار وجود دولي تحت مظلة الأمم المتحدة في الجنوب في مرحلة ما بعد "اليونيفيل"، بما يضمن استمرار مهام المراقبة والإفادة والتواصل، ويسهم في الحفاظ على الاستقرار، ويدعم مسار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.

كما تناول البحث الوضع الإنساني في لبنان، حيث أشار سلام إلى أن نحو 329 ألف شخص لا يزالون نازحين، مشدداً على أهمية استمرار حشد التمويل للاستجابة الإنسانية ودعم وكالات الأمم المتحدة في مساعدة النازحين.

وأكد الرئيس سلام، بالتوازي، ضرورة الانتقال تدريجياً من الاستجابة الطارئة إلى دعم العودة والتعافي، من خلال تطوير برامج مخصصة للعائدين والصامدين في المناطق المتضررة، بالتنسيق مع الدولة اللبنانية وبما ينسجم مع مسار العودة والتعافي واستعادة الخدمات الأساسية.
 
 
 

أخبار لبنان

خبر عاجل

نواف سلام

غوتيريش

اليونيفيل

النازحين

الجنوب

جنبلاط بعد لقائه الرئيس عون: سجالاتي مع الصحافة "الحمد لله" ليست كسجالات المجلس النيابي المعيبة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-09-03

سلام بحث والسفير الفرنسي الجديد في مرحلة ما بعد "اليونيفيل"

LBCI
أخبار لبنان
12:33

رجي عرض مع نظيره الدانماركي التطورات في لبنان وملف ما بعد "اليونيفيل"

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-01

وزير الدفاع يلتقي الرئيس الصربي ويبحث معه في مرحلة ما بعد "اليونيفيل"

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-12

قائد الجيش بحث مع أرنو في الأوضاع العامة ومرحلة ما بعد "اليونيفيل"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
08:21

جنبلاط بعد لقائه الرئيس عون: سجالاتي مع الصحافة "الحمد لله" ليست كسجالات المجلس النيابي المعيبة

LBCI
خبر عاجل
08:20

جنبلاط بعد لقائه الرئيس عون: أنا مع اتفاق الهدنة ونؤيد هذه المفاوضات إذا أدت إلى انسحاب تدريجي أو كامل

LBCI
خبر عاجل
08:17

الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بعد لقائه الرئيس عون: من وجهة نظري اتفاق الاطار الذي وافق عليه الرئيسان عون وسلام اذا ما ادى الانسحاب وترسيم الحدود "في مشكلة"

LBCI
خبر عاجل
2026-09-20

البطريرك الراعي: لبنان يحتاج اليوم في السياسة إلى رجال دولة يضعون الوطن فوق موقعهم وفي المجتمع إلى أناس يرفضون لغة التحريض وفي الإعلام إلى كلمة مسؤولة لا تحوّل الاختلاف إلى عداوة وفي البيوت إلى تربية لا تورّث الجيل الجديد أحقاد الماضي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:28

فيديو ضحى العريبي في حريصا لم يمرّ مرور الكرام... رئيس مزار سيدة لبنان يكشف للـLBCI عن إجراءات قانونية (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2026-03-10

وزير الدفاع الأميركي يعلن شن أعنف الغارات الأميركية على إيران الثلاثاء

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-29

الخارجية السعودية: اجتماع وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر وباكستان أكد أهمية تعزيز الأمن والاستقرار

LBCI
أخبار دولية
2026-04-10

ترامب: "لا أوراق" تفاوضية بيد إيران باستثناء التحكم بمضيق هرمز

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:00

اتفاق فرنسيّ أميركيّ على توحيد الجهود لوقف ضربات على أوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

"إذا دقت علقت"... الكبة الإهدنية من الجرن إلى الخريطة السياحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

جمعية "كلنا عيلة" بمركز طبي ثالث… لتبقى الرعاية أقرب للناس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

لقاء ترامب وبزشكيان المحتمل... نيويورك تختبر فرص الحوار بين واشنطن وطهران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من لبنان إلى إيران... ماذا تريد واشنطن وماذا ينتظر العالم من قمة ترامب وشي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

جريمة قتل محمد قرب المدينة الرياضية... عندما تتحول الطرقات الى كمائن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

زوطر الغربية تستعيد أهلها... 15 بيتًا جاهزًا للعائلات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

أزمة غلاء عالمية بلا أفق… كيف يحمي لبنان جيوب مواطنيه؟ وكيف على المواطن ان يتكيف؟

LBCI
أخبار لبنان
13:22

جائزة سمير قصير تحتفي بأصوات صحافية أسهمت في ترسيخ قيم الحرية والمساءلة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
10:28

فيديو ضحى العريبي في حريصا لم يمرّ مرور الكرام... رئيس مزار سيدة لبنان يكشف للـLBCI عن إجراءات قانونية (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:37

رسالة من ترامب الى عون: أُعجب بقيادتكم الحاسمة للبنان في هذه المرحلة

LBCI
أخبار دولية
10:43

أربع شبكات أميركية كبرى تعلن وقف التغطيات المشتركة لأخبار ترامب تضامنا مع "سي إن إن"

LBCI
أمن وقضاء
11:04

عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح في قبضة الجيش في شتورة – زحلة... وتنفيذ تدابير أمنية في مناطق مختلفة

LBCI
أمن وقضاء
03:48

مطلقو النار في إشكال قب الياس - زحلة في قبضة الجيش

LBCI
أخبار دولية
12:39

أ.ف.ب: العراق سينفذ حظر شركات الطيران الإيرانية إثر القرار الأميركي

LBCI
فنّ
06:31

وسام فارس عرّاباً لابن شقيقته... احتفال عائليّ يملأه الحبّ والفرح (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
00:43

الأرجنتين اتهمت سبعة إيرانيين ولبنانيّ في قضية تفجير مركز يهوديّ عام 1994

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More