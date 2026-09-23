سلام من واشنطن: ما نحتاج إليه اليوم هو أن يقف شركاؤنا إلى جانب الدولة اللبنانية وأن ننتقل معاً من الاستجابة للحاجات الطارئة إلى دعم العودة والتعافي وإعادة الإعمار بما يمكّن أهل الجنوب من العودة والبقاء واستعادة حياتهم

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سلام من واشنطن: لا يمكن بعد اليوم التعامل مع الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار كمراحل متعاقبة ففي الأزمات الممتدة يجب أن تسير بالتوازي وأن يكمل بعضها بعضاً