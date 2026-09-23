سلام من واشنطن: في الجنوب لا تزال عائلات نازحة فيما تعود أخرى إلى بلداتها وقراها وتحتاج إلى استعادة المدارس والمياه والكهرباء والطرقات وسبل العيش ولا يمكن للمناطق التي تعرضت لدمار واسع أن تنتظر إلى أجل غير معلوم لبدء إعادة إعمارها

سلام من واشنطن: الدعم الدولي يجب أن يعزز قدرة الدولة ومؤسساتها على القيام بمسؤولياتها لا أن ينشئ منظومات موازية لها

سلام من واشنطن: الدعم الدولي يجب أن يعزز قدرة الدولة ومؤسساتها على القيام بمسؤولياتها لا أن ينشئ منظومات موازية لها

سلام من واشنطن: لا يمكن بعد اليوم التعامل مع الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار كمراحل متعاقبة ففي الأزمات الممتدة يجب أن تسير بالتوازي وأن يكمل بعضها بعضاً