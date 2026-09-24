سلام خلال لقائه بزشكيان: أولويتنا هي انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها والمضي في بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها

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سلام خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني: نرحب بالمساعي التي قامت بها باكستان لخفض التصعيد في المنطقة والدفع باتجاه الحلول الدبلوماسية ونثمّن الدور الذي اضطلعت به في هذا المجال خلال الأشهر الماضية