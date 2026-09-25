سلام: البعض قد يرى أن حكومتنا لم تفِ بعد بكل ما تعهّدت به ولا ندّعي أن المهمة أُنجزت لكن الإنصاف يقتضي أن لا نُغفل حجم التركة التي ورثناها: مؤسسات أصابها الشلل وإدارة تراجعت فاعليتها واقتصادًا فقد مقوّمات نموّه ودولة أضعفتها أزمات متراكمة وتدخلات

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