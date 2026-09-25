سلام: موقفنا من الحرب واضح منذ البداية نريد وقفها وتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية حتى حدودنا الدولية المعترف بها وفقًا لاتفاقية الهدنة لعام 1949 كما عاد واكده القرار 1701 ونريد الإفراج عن أسرانا وعودة آمنة لأهلنا

سلام أمام الجمعية العامة: السيادة التي نتمسّك بها لا تتجزأ وتقتضي انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها وعلى هذين المبدأين وعلى قاعدتّي التبادلية والمرحلية يقوم الإطار الثلاثي

سلام أمام الجمعية العامة: السيادة التي نتمسّك بها لا تتجزأ وتقتضي انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها وعلى هذين المبدأين وعلى قاعدتّي التبادلية والمرحلية يقوم الإطار الثلاثي

سلام أمام الجمعية العامة: صحيح أن لبنان يتأثر بما يجري في محيطه لكن ذلك لا يعني اننا نقبل بأن يعود ساحة لصراعات الآخرين أو ورقة تفاوض في أيديهم