سلام: نجاح أي اتفاق لا يُقاس بالنوايا المعلنة بل بتنفيذ الالتزامات ولذلك فإن المطلوب هو استكمال ترجمة هذا الإطار إلى خطوات عملية ضمن جدول زمنيّ واضح وآلية تحقق تضمن تنفيذ جميع بنوده

سلام أمام الجمعية العامة: استعادة الأرض لا تعني انسحاب قوات الاحتلال منها فحسب بل تعني أيضًا عودة أهلها إليها وعودة الحياة إلى قراهم وبلداتهم

سلام أمام الجمعية العامة: استعادة الأرض لا تعني انسحاب قوات الاحتلال منها فحسب بل تعني أيضًا عودة أهلها إليها وعودة الحياة إلى قراهم وبلداتهم

سلام أمام الجمعية العامة: السيادة التي نتمسّك بها لا تتجزأ وتقتضي انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها وعلى هذين المبدأين وعلى قاعدتّي التبادلية والمرحلية يقوم الإطار الثلاثي