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ترامب: أرفض المقترح الإيراني

خبر عاجل
2026-09-26 | 09:50
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ترامب: أرفض المقترح الإيراني
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ترامب: أرفض المقترح الإيراني

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