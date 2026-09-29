مصادر للـLBCI: من اللافت مشاركة الموفد السعودي الخاص إلى لبنان الأمير يزيد بن فرحان والسفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة وعدد من السفراء العرب في العشاء الذي اقيم على شرف سلام

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