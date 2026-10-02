سلام من بلدية النبطية: نعلن 23 مناقصة أطلقها مجلس الإنماء والإعمار تشمل في قضاء النبطية من بين مشاريع أخرى إزالة العوائق وترميم الطرق وإعادة تأهيل مراكز الإيواء وتأمين سيارات للإسعاف وأجهزة طبية وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبر الأقمار الاصطناعية

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سلام من بلدية النبطية: مجلس الإنماء والإعمار يعمل على إطلاق 12 مناقصة إضافية هذا الشهر تشمل ترميم 5 مستشفيات من بينها مستشفى النبطية الحكومي إضافة إلى توريد آليات للإنقاذ والإطفاء كما يجري العمل على تلزيم مشاريع لتأهيل محطات الكهرباء وشبكات المياه