سلام من بلدية النبطية: بعد أن قام بمسح الأضرار ورفع الأنقاض سوف يباشر مجلس الجنوب ببناء المقر الجديد للدفاع المدني الذي نضع اليوم حجره الأساس

التالي

سلام من بلدية النبطية: أنا أدرك حجم الأزمة وأعرف تعبكم وأفهم معاناة من خسر منزله ومن خسر عمله أو مصدر رزقه ومن ينتظر أن يتمكن من ترميم بيته أو العودة إلى بلدته واستعادة حياته لكن حجم الحاجات يفوق إمكانات الدولة اللبنانية وقدرتها على تحمّل هذه الأعباء