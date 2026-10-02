سلام من بلدية النبطية: لست هنا لأبيعكم أوهاماً ولا لأعدكم بما لا أستطيع الوفاء به فنحن لا نزال نحتاج إلى تمويل كبير لكن اريدكم ان تثقوا بأننا نسعى وسنواصل السعي لتأمين كل ما نستطيع تأمينه للنهوض بالجنوب

سلام من بلدية النبطية: الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي وفي آن واحد في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولإعادة بناء الدولة

سلام من بلدية النبطية: الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي وفي آن واحد في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولإعادة بناء الدولة

سلام من بلدية النبطية: أنا أدرك حجم الأزمة وأعرف تعبكم وأفهم معاناة من خسر منزله ومن خسر عمله أو مصدر رزقه ومن ينتظر أن يتمكن من ترميم بيته أو العودة إلى بلدته واستعادة حياته لكن حجم الحاجات يفوق إمكانات الدولة اللبنانية وقدرتها على تحمّل هذه الأعباء