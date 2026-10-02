سلام من بلدية النبطية: أن نقول إن بإمكاننا انتظار تسوية إقليمية كبرى فهذا بالنسبة لي ليس خياراً للبنان لأن هذه التسوية قد تأتي او لا تأتي أو قد تتأخر سنوات وإذا حصلت فقد تكون على حسابنا

سلام من بلدية النبطية: فلنلتف جميعاً تحت راية دولتنا فهي تقوى بوحدتنا ونحن نقوى بها وهي ملاذنا الأوّل والأخير ووحدها هي ضمانة أمننا واستقرارنا ومستقبل أولادنا

سلام من بلدية النبطية: فلنلتف جميعاً تحت راية دولتنا فهي تقوى بوحدتنا ونحن نقوى بها وهي ملاذنا الأوّل والأخير ووحدها هي ضمانة أمننا واستقرارنا ومستقبل أولادنا

سلام من بلدية النبطية: الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي وفي آن واحد في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولإعادة بناء الدولة