مصادر حكومية للـLBCI: خلال مباحثات سلام في اميركا عبّر البنك الدولي عن استعداده لدعم الموازنة بحال ابرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وسأل عن مصير القروض الممنوحة للبنان ولم يتم صرفها بعد

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مصادر حكومية للـLBCI: صندوق النقد الدولي اعرب عن استعداده لبدء مناقشة اسس البرنامج مع لبنان في زيارة خاصة لوفد منه في تشرين الثاني على ان يترافق مع استكمال مسار تشريعي اصلاحي