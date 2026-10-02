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o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
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دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
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ماكرون: مجموعة السبع ستضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام خلال أربعة أشهر وأتوقع أن تخفّض قرارات مجموعة السبع أسعار الوقود
خبر عاجل
2026-10-02 | 10:21
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ماكرون: مجموعة السبع ستضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام خلال أربعة أشهر وأتوقع أن تخفّض قرارات مجموعة السبع أسعار الوقود
خبر عاجل
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مصادر حكومية للـLBCI: واشنطن ابدت تفهمها رفض لبنان الفراغ في الجنوب والملف اللبناني حاضر بين الدول الاعضاء في مجلس الامن ولا يزال يستحوذ على اهتمام الادارة الاميركية
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