سلام: هل طبّقنا الطائف فعلاً أم أننا طبقنا منه ما أعاد توزيع السلطة وأجلنا ما كان يفترض أن يطور الدولة؟ كرّسنا المناصفة لكننا لم ننشئ مجلس الشيوخ أعلنا أن إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني لكننا لم نضع حتى الآن المسار العملي لتحقيقه

سلام: لا معنى لسيادة الشعب إذا تعددت مصادر السلطة خارج المؤسسات التي تمثله ولا معنى لدولة القانون إذا لم يسرِ القانون على الجميع ولا تكتمل سيادة الدولة إذا كانت قرارات سيادية مثل قرارات الحرب والسلم والأمن الوطني تُتخذ خارج مؤسساتها الدستورية

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