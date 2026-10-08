سلام: أعرف كم كانت فاتورة الاشتراك بالمولّد الكهربائي مرتفعة خلال الشهرين الماضيين وماذا يعني أن يجد المواطن نفسه مضطراً إلى الاختيار بين ملء خزان سيارته بالوقود أو توفير ثمن حاجة أخرى للمنزل

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سلام: في السنة الماضية وبعد سنوات من التراجع حقّق الاقتصاد اللبناني نمواً بنسبة 4.2% وكانت تلك بداية تعافٍ وفرصة للبناء عليها لكنّ الحرب التي فُرضت علينا أوقفت هذا المسار وأعادتنا إلى الوراء والانكماش الاقتصادي مقدّر هذه السنة بنسبة 6.4%