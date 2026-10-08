سلام: نعمل على خطة متكاملة ومتطوّرة للنقل العام بين المناطق وداخل المدن الكبرى تتضمّن أكثر من 250 حافلة جديدة لتوفير خيار أقلّ كلفة للمواطنين في تنقّلاتهم اليومية والحدّ من ازدحام السير وسيعلن وزير الأشغال العامة والنقل تفاصيلها الأسبوع المقبل

سلام: خصّصنا في مشروع موازنة عام 2027 اعتمادات للمؤسسة العامة للإسكان لتوفير قروض للعائلات لشراء أنظمة الطاقة الشمسية بما يخفّف اعتمادها على المولّدات الكهربائية ويخفض فواتيرها الشهرية

سلام: خصّصنا في مشروع موازنة عام 2027 اعتمادات للمؤسسة العامة للإسكان لتوفير قروض للعائلات لشراء أنظمة الطاقة الشمسية بما يخفّف اعتمادها على المولّدات الكهربائية ويخفض فواتيرها الشهرية

سلام: نعمل في الحكومة بالتعاون مع وزارتَي الطاقة والمالية على حلول مستدامة لقطاع الكهرباء وزيادة التغذية الكهربائية وتوفيرها بكلفة أقلّ وبصورة منتظمة على المدى المتوسط وسنعلن خلال الأسابيع المقبلة تفاصيل أوضح في هذا الشأن