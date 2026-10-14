المتحدث العسكريّ باسم الحوثيين: استهداف منشآت تابعة لأرامكو في الظهران ومطار الملك خالد ومصفاة أرامكو في الرياض والعمليات التي تستهدف المطارات والمنشآت النفطية ستستمر خلال الأيام المقبلة

مصدر قضائي مطّلع يوضح للـLBCI أن إحالة الإخبار ضد السفيرة ندى معوّض إجراء قضائي روتيني لا يشكّل ادّعاءً بحقّها ولا إحالةً لها إلى التحقيق خلافًا لما يُروَّج له

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