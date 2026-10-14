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وزير الدفاع الإسرائيليّ: إذا انضم حزب الله إلى إيران في هجوم على إسرائيل فسيتعرض لضربة قوية ومستعدون للسيطرة على مزيد من المناطق في لبنان والضاحية ستتعرض للإخلاء حينئذ
خبر عاجل
2026-10-14 | 06:46
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وزير الدفاع الإسرائيليّ: إذا انضم حزب الله إلى إيران في هجوم على إسرائيل فسيتعرض لضربة قوية ومستعدون للسيطرة على مزيد من المناطق في لبنان والضاحية ستتعرض للإخلاء حينئذ
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