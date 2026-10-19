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وليد جنبلاط لـ "عشرين 30": كنت أول من طرح مسألة وجود ضباط من النظام السوري السابق في لبنان والسؤال حول هؤلاء يطرح للأمن العام وللسلطة اللبنانية التي يجب أن تكون قيّمة على الأجهزة وإن كان الأمر عكس ذلك فهذه مصيبة