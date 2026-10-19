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وليد جنبلاط لـ "عشرين 30": لا يحق للنائب حسن فضل الله أن يقول ما قاله ويجب التحقيق مع حزب الله أو جزء من حزب الله

خبر عاجل
2026-10-19 | 14:50
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وليد جنبلاط لـ &quot;عشرين 30&quot;: لا يحق للنائب حسن فضل الله أن يقول ما قاله ويجب التحقيق مع حزب الله أو جزء من حزب الله
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وليد جنبلاط لـ "عشرين 30": لا يحق للنائب حسن فضل الله أن يقول ما قاله ويجب التحقيق مع حزب الله أو جزء من حزب الله

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وليد جنبلاط لـ"عشرين 30": الكلام عن امكانية استبدال اليونيفيل بقوات أوروبية غير صحيح لأن إسرائيل لا تريد أن تسمع بالفرنسيين أو الإسبان
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