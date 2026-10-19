التالي

وليد جنبلاط لـ "عشرين 30": أُذكِّر أنه عندما اندلعت حرب الاسناد الأولى عام ٢٠٢٣ حاول نصرالله فصل نفسه عن الاقليم ولكن في الخطاب الثاني تبدّل الأمر والتحقنا بالإقليم إلا أنني كنت ضد ذلك وبعثت برسائل حول ذلك