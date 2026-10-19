وليد جنبلاط لـ"عشرين 30": نريد الهدنة وإمكانية تعديل اتفاق الإطار ولا يحق للشيخ نعيم قاسم توريط البلد مجددًا في حروب لا علاقة لنا بها والخسائر ستكون فادحة

وليد جنبلاط لـ"عشرين 30": نريد الهدنة وإمكانية تعديل اتفاق الإطار ولا يحق للشيخ نعيم قاسم توريط البلد مجددًا في حروب لا علاقة لنا بها والخسائر ستكون فادحة

وليد جنبلاط لـ "عشرين 30": أُذكِّر أنه عندما اندلعت حرب الاسناد الأولى عام ٢٠٢٣ حاول نصرالله فصل نفسه عن الاقليم ولكن في الخطاب الثاني تبدّل الأمر والتحقنا بالإقليم إلا أنني كنت ضد ذلك وبعثت برسائل حول ذلك