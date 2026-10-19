وليد جنبلاط لـ "عشرين 30": لا أستبعد أنه وفي الوقت المناسب للاسرائيليين أن يأتي وفد منهم إلى لبنان ويقول أن هذه الأرض اللبنانية "المحتلة اليوم" لهم

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