وليد جنبلاط لـ "عشرين 30": أقول للوفد اللبناني المفاوض: إقرأوا التوراة فذلك يفيدكم

وليد جنبلاط لـ"عشرين 30": "مش وقتا هلأ" نفتح ملف مزارع شبعا "فمش وقتا نعمل خلاف نظري مع سوريا" ولنحسّن الأداء الأمني بيننا وبين سوريا كما الأداء السياسي

وليد جنبلاط لـ"عشرين 30": "مش وقتا هلأ" نفتح ملف مزارع شبعا "فمش وقتا نعمل خلاف نظري مع سوريا" ولنحسّن الأداء الأمني بيننا وبين سوريا كما الأداء السياسي

وليد جنبلاط لـ"عشرين 30": أنا لا أؤيد شروطًا مسبقة تفتح المجال أمام التطبيع الكامل وبالتالي لا أؤيد إلغاء قانون تجريم التعامل مع إسرائيل وهناك مجلس نواب يناقش هذا الموضوع