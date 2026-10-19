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جنبلاط لـ"عشرين 30": أراقب المحور الإسرائيلي وحاخام إسرائيلي قال إن الهدف بعد إيران هو تركيا ولا حدود لهذا المحور وأتمنى على بعض الدول التي وقعت الاتفاقات الإبراهيمية أن تستعين بالمبادىء الأساسية للإتفاق كالسلام وحوار الأديان

جنبلاط لـ"عشرين 30": أراقب المحور الإسرائيلي وحاخام إسرائيلي قال إن الهدف بعد إيران هو تركيا ولا حدود لهذا المحور وأتمنى على بعض الدول التي وقعت الاتفاقات الإبراهيمية أن تستعين بالمبادىء الأساسية للإتفاق كالسلام وحوار الأديان وهذا يتطلب موافقة اسرائيلية