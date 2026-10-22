الرئيس سلام: سأدعو إلى عقد جلسة ثانية لمجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين تُخصَّص حصراً لهذا الموضوع

الرئيس سلام: في ما يتعلّق بمعالجة النفايات وإن كان علينا التصدّي اليوم للمسائل العاجلة فإن ذلك لا يعفينا من ضرورة البحث في مسألة معالجة النفايات بصورة شاملة ومن مختلف جوانبها

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