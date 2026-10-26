باسيل لـ عشرين 30: أنريد نقل جبهة الجنوب الى الداخل ام اقفال كلّ الجبهات؟ وأنا لا أحب الشعبوية ولا أريد نقل الصراع الى صراع داخلي

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باسيل لـ عشرين 30: قائد الجيش يُبدي الكثير من الحكمة والوطنية فليعطوه قرارًا واضحًا وليقل إنّه يستطيع تنفيذه أو لا وبإمكانهم إقالته أيضًا ولكن «بلا شعبوية»