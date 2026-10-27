لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل: نسبة التصويت حتى الآن هي الأعلى منذ عام 1973

لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية: قررنا عدم تمديد ساعات التصويت في هذه المرحلة وسنجري تقييمًا إضافيًا لاحقًا

لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية: قررنا عدم تمديد ساعات التصويت في هذه المرحلة وسنجري تقييمًا إضافيًا لاحقًا

لجنة الانتخابات الإسرائيلية: نسبة الاقتراع بلغت 31.5 % عند منتصف النهار وهي الأعلى منذ العام 1977