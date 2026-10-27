لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية: نسبة التصويت حتى السادسة مساء بلغت 66.7%

نسب الاقتراع مقارنة بعام 2022 حتى الساعة 6:00 مساءً

نسب الاقتراع مقارنة بعام 2022 حتى الساعة 6:00 مساءً

القناة 12 الإسرائيلية: حركة شاس وحزب قوة يهودية انضما إلى طلب الليكود القاضي بتمديد التصويت إلى ما بعد الساعة العاشرة