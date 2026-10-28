سلام: لا صناعة قادرة على المنافسة بكلفة طاقة تفوق كلفة منافسيها وكونوا على ثقة اننا نعمل بكل طاقاتنا على وضع حلول مستدامة لازمة الطاقة وامل الاعلان عن ذلك قريبا

سلام: الأساس كان ويبقى قيام الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً وهو ما اتفقنا عليه جميعاً عندما جددنا عقدنا الوطني في اتفاق الطائف ونحن نبقى ملتزمين بذلك ولن نتراجع عن هذا الهدف لأنه الشرط الضروري لاستعادة الدولة لدورها

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